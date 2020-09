Le secrétaire général de la Ligue arabe (LA), Ahmed Aboul-Gheit, a salué lundi l'accord de paix global signé entre le gouvernement soudanais et les groupes armés, y voyant une étape essentielle pour mettre fin aux conflits.

Cet accord, conclu dans la capitale sud-soudanaise de Juba, a été signé par neuf mouvements armés réunis sous la bannière de le Front révolutionnaire soudanais après 10 mois de médiation du Soudan du Sud. "La LA est déterminée à soutenir toutes les formes de coopération et de coordination avec les partenaires de paix au Soudan lors de la période de transition à venir, qui durera pour trois ans à compter de la date de signature de cet accord", a déclaré M. Aboul-Gheit dans un communiqué. Le secrétaire général a appelé à mobiliser les soutiens arabes et internationaux pour soutenir le Soudan, promouvoir une nouvelle ère de paix et de sécurité, et réaliser le développement auquel aspire le peuple soudanais.

"L'organisation panarabe poursuivra sa coordination avec la partie soudanaise pour mettre en oeuvre les programmes et initiatives suscep tibles de favoriser les priorités de développement du Soudan, en particulier dans les zones ravagées par la guerre", a-t-il ajouté.

Cet accord de paix comprend des protocoles et dispositifs de sécurité, des dispositions concernant le partage du pouvoir et des richesses, l'indemnisation des personnes déplacées et des réfugiés, la propriété foncière, et la réalisation de la justice et du développement. Il prévoit une extension de la période de transition au Soudan pour 39 mois supplémentaires à dater du 1er septembre 2020.