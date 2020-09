Seuls 6% des décès liés au COVID-19 aux Etats-Unis présentent cette maladie comme unique cause du décès, ce qui suggère que 94% des patients décédés du nouveau coronavirus présentaient par ailleurs d'autres troubles sous-jacents, selon un nouveau rapport publié par le Centre de contrôle et de prévention des maladies aux Etats-Unis (CDC).

"Pour 6% des décès, le COVID-19 est la seule cause mentionnée", rapporte le CDC sur son site Internet. "Dans le cas des décès présentant des troubles ou des causes en plus du COVID-19, en moyenne 2,6 autres troubles supplémentaires sont mentionnées par décès". Le CDC a dressé un classement des troubles respiratoires le plus fréquemment liés aux décès du coronavirus, qui comprennent la grippe et la pneumonie, l'insuffisance respiratoire, les troubles de l'hypertension, le diabète, les troubles vasculaires, les démences non précisées, les arrêts et défaillances cardiaques, les insuffisances rénales et les blessures volontaires et involontaires.

Le nombre total de cas de COVID-19 aux Etats-Unis a dépassé les 6 millions ce lundi, pour un nombre de morts au niveau national de plus de 183.300, selon le Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'université Johns Hopkins.