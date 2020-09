La direction de la Santé et la Population de la wilaya de Tissemsilt a reçu lundi 2.300 unités de fournitures de prévention contre la Covid-19, a-t-on appris auprès de la DSP.

Le bureau de wilaya du Conseil de déontologie et d’éthique professionnelle des pharmaciens et celui du Syndicat national des pharmaciens privés ont livré 2.300 unités de combinaisons de protection, de protèges chaussures, de tenues médicales afin d'aider les équipes médicales et paramédicales à faire face à la pandémie.

La DSP a procédé à la distribution des fournitures au profit des établissements publics hospitaliers et de santé de proximité des daïra de Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj Bounâama.

Selon la même source, il est prévu que la DSP reçoive dans les prochains jours une importante quantité d’équipements de prévention pour faire face au Coronavirus, à l'initiative des deux organisations.

D'autre part, la direction de la Santé a rappelé que les établissements hospitaliers publics de Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj Bounâama ont reçu, la semaine écoulée, 300 masques de protection en plastique à l'initiative de plusieurs associations humanitaires et culturelles.