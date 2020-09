L'Argentine est parvenue à restructurer 99% des quelque 66 milliards de dollars de dette émise sous législation étrangère, ce qui lui permet de sortir du défaut de paiement, a indiqué lundi le ministre de l'Economie Martin Guzman.

"99% de la dette sous législation étrangère sont restructurés. Il y a une adhésion (à la proposition d'échange) de 93,55%, ce qui, en raison des clauses d'action collective, porte la restructuration à 99%", a déclaré M. Guzman, en référence aux règles qui étendent l'échange à certains créanciers qui ont préféré ne pas adhérer au mécanisme.

"Il y a eu une acceptation massive" de la part des créanciers, "fruit d'un processus de dialogue" long de plus de quatre mois, a ajouté le ministre, lors de cette annonce en présence du président de centre gauche Alberto Fernandez et de la vice-présidente Cristina Kirchner. Le délai pour adhérer à l'échange de titres s'est achevé vendredi.

Selon le ministre de l'Economie, la restructuration va permettre à l'Argentine d'alléger sa dette de 37,7 milliards de dollars, avec un taux d'intérêt passant de 7% p ar an à 3,07%. "Cela va nous donner un horizon économique suffisant pour générer des politiques qui soient durables et permettent le développement", a-t-il ajouté. "Nous sommes sortis du labyrinthe", s'est félicité le président Alberto Fernandez après l'annonce de son ministre, considérant qu'il s'agissait d'un accord soutenable pour le pays sud-américain. L'Argentine avait annoncé le 4 août un accord avec ses créanciers privés pour la restructuration de 66 milliards de dollars d'obligations émises sous législation étrangère. Cet accord finalisé devrait désormais faciliter les négociations d'un nouvel accord de prêt avec le FMI, auprès duquel l'Argentine a souscrit en 2018 un prêt de 57 milliards de dollars, dont 44 milliards ont effectivement été décaissés.

Des discussions avec l'organisme financier ont débuté la semaine dernière.

La dette publique de l'Argentine s'élève à un total de 324 milliards de dollars, soit près de 90% du produit intérieur brut.