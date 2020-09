Le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Roberto Azevedo, a quitté lundi ses fonctions, mais s'est engagé à continuer à défendre le système commercial multilatéral dans tous ses futurs postes.

"C'était pour moi un immense honneur que d'être directeur général de l'OMC", a déclaré M. Azevedo sur Twitter. "Mon message, alors que je termine mon mandat, est le suivant : le système commercial multilatéral est - comme ses architectes l'ont voulu - un des piliers fondamentaux de la paix mondiale et la prospérité", a-t-il ajouté.

M. Azevedo dirigeait l'OMC depuis 2013, et avait entamé son deuxième mandat en 2017.

A la surprise générale, le diplomate de carrière brésilien a cependant annoncé au mois de mai son intention de démissionner le 31 août, et donc de quitter son deuxième mandat un an avant son terme. Il a souligné que le processus de réforme de l'OMC devait se poursuivre pour que le système reste à l'écoute des besoins de la communauté mondiale.

"La coopération internationale n'est pas facile, mais elle est nécessaire pour répondre aux bes oins d'un monde interconnecté. Sans coopération, tous les pays souffriront", a-t-il affirmé. L'OMC a entamé son processus de sélection d'un nouveau directeur général le 8 juin. Huit candidats ont déjà été désignés par leur pays pour succéder à M. Azevedo.