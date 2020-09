Le ministre de l’Energie, M. Abdelmadjid Attar, a reçu lundi au siège de son département ministériel, l’ambassadeur de la République de la Corée du Sud, M. Lee Eun-yong, indique un communiqué du ministère.

Les deux parties ont passé en revue l’état des relations de la coopération et de partenariat entre l’Algérie et la Corée du sud dans le domaine de l’énergie, qualifiées de "très bonnes" et ont abordé les voies et moyens pour leur renforcement. Relevant les importantes possibilités et opportunités de partenariat et d’investissement qu’offre le secteur de l’énergie dans ses différents segments, le ministre a invité les entreprises coréennes à investir dans le domaine de la pétrochimie, l’engineering ainsi que la fabrication locale des équipements industriels énergétiques. A cet effet, le ministre a mis l’accent sur l’importance que son secteur accorde au transfert du savoir-faire et de la technologie, l’échange d’expérience ainsi que la formation, selon le communiqué. Pour sa part, l’ambassadeur a marqué sa satisfaction quant aux bonnes et ancien nes relations entre les deux pays. Il a fait part, également, de la disponibilité de son pays pour "contribuer activement au développement de projets de partenariats gagnant-gagnant tout en partageant l’expérience des entreprises sud-coréennes avec les entreprises dans le domaine de l’énergie, notamment, dans les secteurs d’avenir relatifs à la transition énergétique", poursuit le communiqué.