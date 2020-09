Le ministre de l’Energie, M. Abdelmadjid Attar, a reçu, lundi au siège de son département ministériel, M. Fernando Moran Calvo-Sotelo, ambassadeur du Royaume d’Espagne, a indiqué un communiqué du ministère.

Les entretiens entre le ministre et l’ambassadeur d’Espagne ont porté sur l’état des relations de coopération et de partenariat entre l’Algérie et l’Espagne "qualifiées d’excellentes et d’anciennes", ainsi que les perspectives de leur renforcement. Après avoir relevé l’importance des relations de partenariat entre les entreprises algériennes et espagnoles dans le domaine énergétique, notamment les hydrocarbures (amont et aval), l’électricité et le dessalement d’eau de mer, le ministre a émis le souhait d’intensifier ce partenariat dans des activités entraînant plus d’intégration locale, porteuses de valeur ajoutée et de création de richesse. A cet effet, le ministre a mis l’accent sur les importantes opportunités d’investissement et de partenariat qu’offre le secteur énergétique algérien dans ses différentes activités, notamment dans l’exploration, la pétr ochimie l’électricité, ainsi que le dessalement d’eau de mer en invitant les entreprises espagnoles à s’impliquer activement dans ces projets avec le transfert du savoir-faire technologique et la formation des ingénieurs et des techniciens algériens. Il a insisté, aussi, sur la nécessité de la fabrication locale des équipements énergétiques pour atteindre un taux d’intégration nationale appréciable. Pour sa part, l’ambassadeur d’Espagne, a exprimé sa satisfaction des "bonnes relations entre les deux pays" tout en relevant "l’intérêt des entreprises espagnoles à investir en Algérie et instaurer un partenariat mutuellement bénéfique", selon le communiqué.