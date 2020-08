La production industrielle au Japon a bondi de 8% en juillet sur un mois, selon des chiffres publiés lundi, une hausse nettement supérieure aux attentes confirmant la reprise économique dans le pays après plusieurs mois désastreux liés à la pandémie.

Les économistes du consensus Bloomberg s'attendaient à une augmentation de 5%, après déjà un rebond de 1,9% en juin, qui avait marqué la première hausse en cinq mois de cet indice manufacturier.

Les expéditions de biens manufacturés ont été dynamiques en juillet (+6% sur un mois), tandis que les stocks ont diminué de 1,6%, a détaillé le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti).

L'automobile et la sidérurgie ont notamment contribué à la croissance de la production industrielle en juillet. Les entreprises industrielles japonaises, sondées par le Meti, s'attendent à une hausse de 4% de leur production en août sur un mois, puis de 1,9% en septembre. L'économie japonaise, qui a subi une contraction historique de 7,8% au deuxième trimestre (avril-juin) comparé au premier selon des chiffres préliminaires publiés mi-août, est toutefois loin d'êtr e sortie de la crise. Ainsi, la production industrielle en juillet est demeurée nettement inférieure à celle d'il y a un an (-16,1%), et les ventes au détail au Japon, également publiées lundi par le Meti, ont rechuté en juillet (-3,3% sur un mois) après un vif rebond en juin.