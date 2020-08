"Le nouveau champ pétrolifère d'Abraq al-Toloul, coule avec un débit quotidien de 3.189 barils par jour (bpj) de pétrole brut, avec 1,1 million de pieds cubes de gaz naturel", selon les précisions du prince Abdulaziz bin Salman rapporté par l'agence de presse officielle SPA.

Le gaz naturel du réservoir d'al-Sarara dans le champ Haddah al-Hajrah s'écoule à un débit de 16 millions de pieds cubes standard par jour, avec 1.944 barils de condensats. Le groupe Aramco continuera d'évaluer les quantités de pétrole, de gaz et de condensat dans les deux champs, en plus de creuser davantage de puits pour déterminer leur superficie et leur taille, a rapporté SPA citant le ministre. Les bénéfices d'Aramco ont chuté de 73% au deuxième trimestre de l'année en raison de la baisse des prix du pétrole brut et de la chute des marges du raffinage et des produits chimiques alors que le COVID-19 a frappé la demande et les ventes. Le bénéfice net du deuxième trimestre était en baisse à 24,6 milliards de riyals (6,57 milliards de dollars), contre 92,6 milliards de riyals au même trimestre de l'année dernière. Cependant, la société prévoit toujours de verser 75 milliards de dollars de dividendes cette année.