Le nouveau Premier ministre libanais Moustapha Adib, désigné lundi, s'est engagé à former en un "temps record" une équipe ministérielle formée d'"experts" et de personnes "compétentes" et chargée de mettre en oeuvre des réformes.

"La tâche que j'ai acceptée repose sur le fait que toutes les forces politiques (...) sont conscientes de la nécessité de former un gouvernement en un temps record et de commencer à mettre en oeuvre des réformes, avec comme point de départ un accord avec le Fonds monétaire international", a déclaré M. Adib dans un discours télévisé. Moustapha Adib, ambassadeur du Liban en Allemagne, avait été désigné auparavant au poste de Premier ministre après avoir obtenu le plus grand nombre de voix lors de consultations parlementaires menées par le président Michel Aoun dans la matinée, avait annoncé la présidence libanaise. Professeur d'université âgé de 48 ans, il a été proposé par les anciens Premiers ministres libanais. Le chef du gouvernement, Hassan Diab, avait démissionné le 10 août, après l'explosion au port de Beyrouth qui avait fait au moins 188 morts et dévas té des quartiers entiers de la ville. Le drame est dû, selon les autorités libanaises, à la présence d'une énorme quantité de nitrate d'ammonium au port de Beyrouth. Les responsables occidentaux qui se succèdent depuis à Beyrouth se sont joints aux appels des Libanais pour un "changement politique profond" après cette catastrophe dont la classe politique, accusée de négligence et corruption, est rendue responsable. Dimanche soir, le président Aoun a reconnu, dans un discours à l'occasion du centenaire du Liban, célébré mardi, la nécessité "de changer le système politique".