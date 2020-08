Le Commandant des Forces terrestres, le Général-major Ammar Athamnia a présidé dimanche la cérémonie d'installation du Général-major Selmi Bacha dans les fonctions de Commandant de l'Académie militaire interarmes de Cherchell (AMIA) "Houari Boumediene" en remplacement du général-major, Salim Grid, a indiqué lundi le ministère la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

Au terme de la cérémonie d'accueil et de présentation des honneurs, le Commandant des forces terrestres a effectué un passage en revue des carrés des formations militaires au niveau de la place d’armes avant de superviser la passation des consignes entre le Général-major Selmi Bacha et son prédécesseur le Général-major Salim Grid, précise le communiqué. Après l'allocution d'installation et la remise du drapeau de l'Académie au nouveau Commandant, le Commandant des forces terrestres, le Général-major Ammar Athamnia a présidé une réunion d'orientation avec les cadres de l'Académie. La cérémonie d’installation a pris fin par la signature des PV de passation du pouvoir et du Registre d'or de l’Académie par le Commandant des forces terrestres, a conclu le communiqué.