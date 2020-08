Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a pris part au Forum européen "Alpbach", placé sous le thème "promotion d’un monde exempt d’essais nucléaires", indique lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Cette session qui s’est tenue par visioconférence, le 28 août 2020, a vu la participation de Mme Tarja halonen, ancienne Présidente de la République de Finlande et du Secrétaire exécutif de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), M. Lassina Zerbo, précise le communiqué. Dans son allocution, M. Boukadoum a mis l’accent sur "l’engagement de l’Algérie pour l'entrée en vigueur rapide du TICE qui constitue une avancée remarquable pour le désarmement nucléaire et la non-prolifération ainsi qu'un élément clé pour la préservation de la paix et de la sécurité internationales".

Il a mis en exergue, à cette occasion qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale des Nations Unies contre les essais nucléaires, "le lourd tribut que l’Algérie et son peuple continuent à subir sur les plans humain et écologique, conséquence des essais nucléaires e ffectués en Algérie durant la période coloniale". A cet égard, il a souligné que l’Algérie "est convaincue qu’une élimination totale des armes nucléaires est la seule et dernière solution pour faire face aux dangers de ces armes abominables pour l’humanité". M. Boukadoum a réitéré l’engagement de l’Algérie, qui copréside aux côtés de l’Allemagne, la 11ème Conférence de l’article XIV du TICE, à "ne ménager aucun effort pour parvenir à l’entrée en vigueur de cet instrument juridique".

Dans le même sillage, il s’est félicité des efforts entrepris par les deux co-présidents pour la mise en œuvre du programme ambitieux 2020-2021 axé sur "la mobilisation des jeunes pour sauver l'humanité des effets apocalyptiques des essais nucléaires". Le ministre des Affaires étrangères a clôturé son intervention en formant le vœu que "la logique qui a sous-tendu la prohibition des autres armes de destruction massive (ADM) prévaudra bientôt sur les armes nucléaires, seules ADM qui ne sont toujours pas interdites". Les participants ont, à cette occasion, salué "l’engagement de l’Algérie et les efforts qu’elle ne cesse de déployer dans le cadre de sa coprésidence de la 11ème Conférence de l’article 14 du TICE en vue de son entrée en vigueur qui constituera, à l’évidence, un nouveau jalon dans la mise en place des conditions de l’avènement d’un monde exempt d’essais nucléaires et débarrassé de leurs effets catastrophiques".