Le "footballeur de l'année" est élu depuis 1960 par les journalistes sportifs allemands.

Sur 525 suffrages exprimés cette année, Lewandowski en remporte 276, très loin devant ses deux dauphins et coéquipiers au Bayern Thomas Müller (54 voix) et Joshua Kimmich (49 voix).

Le Polonais de 32 ans a remporté le deuxième triplé coupe-championnat-Ligue des champions de l'histoire du club bavarois.

L'Allemagne espère maintenant voir l'attaquant couronné "Footballeur Fifa de l'année". "Je ne vois actuellement aucun joueur qui l'aurait plus mérité que lui", a affirmé son entraîneur Hansi Flick, couronné pour sa part "entraîneur de l'année".

Le sélectionneur national allemand Joachim Löw est pourtant d'un avis différent, et se prononce en faveur de son gardien Manuel Neuer pour le titre de meilleur footballeur mondial. "Je n'ai rien contre Robert Lewandowski, c'est un buteur de super classe, mais pour moi le footballeur de l'année, c'est Manuel Neuer", affirme Löw dans le magazine Kicker, "Manu est dans une catégorie à part, incroyable". Chez les dames, Pernille Harder, finaliste malheureuse de la Ligue des champions avec Wolfsburg, a été élue footballeuse de l'année en Allemagne.