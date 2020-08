L'attaquant algérien Karim Aribi, sociétaire de l'ES Sahel (Dv 1 tunisienne), serait sur le point de rejoindre Nîmes Olympique, club de Ligue 1 française de football, pour un transfert estimé à 800.000 euros, a indiqué dimanche, la Chaine qatarie Al Kass, citant une source du club tunisien.

Le transfert de Aribi à Nimes Olympique, où évolue l'autre algérien Zineddine Ferhat, porterait aussi sur le paiement d'une somme de 300.000 euros au club tunisien, en cas de maintien du Nimes Olympiques en Ligue 1 du championnat de France, a ajouté la même source.

En quête de renfort offensif, les dirigeants gardois sous le conseil du Directeur technique de Nimes d'origine algérienne, Réda Hamache, travaillent depuis plusieurs jours sur le profil du buteur de l'ES Sahel, a précisé la même source.

Karim Aribi (26 ans) et ancien joueur du DRB Tadjenanet a été époustouflant en Ligue des champions (10 buts en 10 matches).

Il en est à 14 pions sur ses 23 dernières sorties, où il fait parler sa puissance, son abnégation et son instinct de buteur.

Arrivé à l'ESS en janvier 2019 en pro venance du DRB Tadjenanet (Ligue 2/Algérie), Aribi est devenu l'un des joueurs cadres du club tunisien, s'illustrant notamment lors de l'actuel Ligue des champions d'Afrique en signant 11 buts.

En championnat, le natif de Réghaïa (Est d'Alger) ne détient que deux buts au compteur.

En Algérie, l'avant-centre algérien avait connu une éclosion tardive, caractéristique assez fréquente pour les attaquants au Maghreb.

Il a finalement réussi à se faire remarquer à Tadjenanet où il a tout explosé en six mois (10 buts en 14 matches) avant que les Tunisiens de Sousse ne flairent le bon coup en janvier 2019.

Il est sous contrat jusqu'en juin 2022.

Le média sportif français, France Football avait rapporté que Selon la même source, le transfert de Aribi à Nîmes, où évolue l'ailier international algérien Zinédine Ferhat, "pourrait se boucler autour d'un million d'euros".

Rappelons que la direction de la formation de Sousse, présidée Ridha Charfeddine, a décidé de mettre le joueur algérien sur le marché des transferts contre un chèque de 2 millions de dinars tunisiens (624.000 euros), représentant le prix de cession du joueur.

Karim Aribi participe, dimanche après-midi, au match de l'ES Sahel face au CS Sfax, pour le compte de la 23e journée du championnat de Tunisie de première division.