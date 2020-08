Huit cyclistes de la sélection algérienne seniors (messieurs) effectueront du 12 au 22 septembre un stage de préparation au Centre national des sports et loisirs de Tikjda (Bouira), a annoncé la Fédération algérienne de cyclisme (FAC).

A cet effet, les athlètes concernés ont été convoqués pour effectuer le test de dépistage (PCR), prévu le 9 septembre au niveau du Centre regroupement et de préparation des équipes nationales à Souidania (Alger), précise la même source. LA Direction technique nationale (DTN) a fait appel à huit athlètes : Saidi Nassim, Mansouri Hamza, Abderrahmane Hamza, Youcef Reguigui, Aymen Merdj, Azzedine Lagab, Hamza Yacine et Ayoub Sahiri. Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) avait autorisé le 9 juillet dernier, les athlètes algériens "qualifiés et qualifiables" pour les JO et Jeux Paralympiques, reportés à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, à reprendre les entraînements "avec le strict respect des mesures de protection".