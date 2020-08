Plus d'un demi-million d’estivants ont afflué vers les plages de la wilaya de Mostaganem durant le week-end dernier, a-t-on appris dimanche auprès de la Direction de la protection civile.

Le dispositif de surveillance des 39 plages ouvertes à la baignade de la côte mostaganémoise a enregistré l’affluence de 533.000 estivants, les vendredi et samedi, et plus de 140 interventions de secours, de sauvetage et d'évacuation vers les centres de santé ont été assurées. Les surveillants des plages ont réussi à sauver 80 personnes de la noyade et ont repêché six corps de noyés dans des zones rocheuses et interdites de baignade dans les communes de Mostaganem (plage d'El Matraba), Sidi Lakhdar (à l'Est du petit port) et Ouled Boughalem (à l'Est de Bahara), a-t-on ajouté de même source. L’équipe de plongeurs et les agents de l'unité maritime sont toujours à la recherche d'un septième noyé porté disparu depuis samedi soir dans la zone rocheuse, interdite à la baignade, à l'Ouest de la plage de Kharouba (à l'est de Mostaganem). Pour rappel, depuis l'ouverture de la saison estivale le 15 ao ût dernier dans la wilaya de Mostaganem, neuf cas de noyade ont été enregistrés dans des zones rocheuses interdites à la baignade à proximité des plages d'Aïn Ibrahim, d'El Kef Lesfer, du petit port, Bahara, entre Ouréah et Stidia et la plage d’El Matraba. Cette dernière, située au chef-lieu de wilaya, n'a pas été ouverte à la baignade cet été, a-t-on indiqué.