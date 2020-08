Deux nouveaux établissements des cycles moyen et secondaire et quatre groupes scolaires pour le primaire viendront renforcer dès la rentrée scolaire 2020-2021 le secteur de l'éducation de la wilaya de Batna, a indiqué dimanche la directrice locale de l'éducation Lamia Bencherif.

Il s'agit d'un nouveau lycée à la cité Parc à fourrage, au chef lieu, un collège d’enseignement moyen (CEM) à la cité AADL, dans la commune d'Ain Touta, ainsi que de quatre nouveaux groupes scolaires implantés à Batna, Ain Touta, Inoughissen et au pôle urbain "Hamla 3" à Oued Chaâba, a précisé à l'APS la même source. Aussi, six salles de sport seront-elles mises en service au titre de la prochaine rentrée scolaire dans les communes de Batna, Oued Chaâba, Ain Touta et Betam, ainsi qu'une demi-pension à Oued L'ma, a ajouté la même responsable.

La mise en exploitation de ces nouvelles infrastructures permettra d'améliorer les conditions de scolarisation des élèves et d'alléger la pression sur certains établissements scolaires, dans les zones urbaines et les zones d’ombre.

La wilaya de Batna a bénéficié, en out re, d'un quota de 1.889.118 livres scolaires qui sera réparti sur les établissements scolaires, a révélé Mme Bencherif. Le secteur de l'éducation nationale de la wilaya de Batna compte 600 écoles primaires, 180 CEM et 90 lycées.