Pas moins de 1.410 nouvelles places de formation, tous types de formation confondus, sont prévues dans la wilaya d’Illizi pour la prochaine rentrée de la formation professionnelle (15 novembre), a-t-on appris lundi auprès de la Direction locale de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP).

Ces postes sont scindés entre 147 spécialités de formation réparties entre les modes de formation résidentielle (32 spécialités), l’apprentissage (101), la formation passerelle (5), les cours du soir (9), a précisé le chef de service de la formation à la DEFP, Mohamed Salah Benaâlem. La nomenclature de formation est également étoffée cette saison de seize (16) nouvelles spécialités de formation répondant aux exigences du marché de l’emploi, notamment dans les travaux publics et ouvrages d’art, l’installation et la maintenance des systèmes solaires, la maintenance des systèmes d’automatisation mécaniques, l’assainissement et la collecte des déchets. Dans le but d’assurer une formation qualitative aux stagiaires, la DFEP fait part de la signature de conventions de coopé ration avec des partenaires sociaux, notamment avec une entreprise étrangère pour la formation de 30 stagiaires en soudure, conduction d’engins, entretien d’ateliers et électricité industrielle, et d’une autre convention avec l’opérateur téléphonique Mobilis pour la formation de 46 apprentis dans les filières d’installation des réseaux de télécommunication, et des systèmes de gestion et de répartition téléphonique. Par souci d’assurer une rentrée saine et sécurisée, conformément aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie du Covid-19, les services de la formation professionnelle ont prévu la distribution de 1.800 masques de protection et la mise à la disposition des stagiaires et des encadreurs de gel hydro-alcoolique, en sus du lancement d’actions de désinfection et de nettoiement périodique des différentes structures du secteur. Le secteur de la formation professionnelle dispose dans la wilaya d’Illizi de six (6) centres de formation professionnelle d’apprentissage ainsi que deux (2) instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle à Illizi et Djanet, regroupant plus de 1.374 stagiaires..