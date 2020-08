Pas moins de 22 forages, d’une profondeur globale de 440 m, ont été réalisés et huit (8) autres ont été équipés, cette année à travers la wilaya d’Illizi dans le but de développer les activités agropastorales, a-t-on appris dimanche auprès de la Direction locale des services agricoles (DSA). Totalisant un financement de 20 millions DA au titre du fonds national de développement rural (FNDR), ces forages ont été réalisés sur le territoire des communes d’Illizi, Djanet, Bordj El-Haouès et In-Amenas, a précisé le DSA, Laid Sekkine.

Un ambitieux programme de développement a été également arrêté pour les zones d’ombre, et consiste en la réalisation de puits pastoraux, ainsi que l’équipement de sept (7) autres à travers les communes de Djanet, Bordj El-Haouès, Debdeb et In-Amenas, a-t-il ajouté. L’équipement de plus de 30 puits en kits solaires à travers les régions d’Imehrou et Tamadjert, l’ouverture de deux (2) km de pistes agricoles dans la commune de Debdeb, constituent les actions retenues au programme et visant le développement des activités agricoles à travers la wilaya, a fait savoir le DSA. Ces opérations s’assignent comme objectifs l’amélioration des conditions de vie des agriculteurs et l’impulsion des activités agropastorales, à la faveur de nouveaux mécanismes visant à renforcer les capacités productives de la région, selon le même responsable. Aussi, 555 têtes de caprins ont été attribuées l’an dernier, dans le cadre du développement de l’élevage, aux agriculteurs et éleveurs dans vingt (20) zones à vocation pastorale relevant des communes d’Illizi, Djanet et Bordj El-Haouès, a rappelé le DSA d’Illizi.