La nouvelle procédure de remise par les assurés sociaux de leurs certificats de congés de maladie via internet a été lancée dimanche par l’agence de la Caisse nationale d’assurance sociale des salariés d’Ouargla, a-t-on appris du directeur de l’agence locale de la CNAS Abdelkader Hayek.

La déclaration des arrêts de travail s’effectuera dorénavant via le portail électronique "El-Hana" que la CNAS a mis à la disposition des assurés, là ils se trouvent, leur épargnant les déplacements aux structures de la caisse et les envois par courrier, a expliqué M. Hayek.

Pour vulgariser cette opération, une campagne de sensibilisation est organisée du 26 août au 3 septembre prochain pour informer les affiliés, via des supports audiovisuels au niveau des structures de la CNAS, de la numérisation des congés de maladie et des démarches à suivre pour déclarer à distance leurs congés de maladie, a-t-il ajouté.

Pour assurer la réussite de cette opération, deux journées de formation ont été initiées en direction des chefs de services des centres de paiement (CP) de la CNAS, leur permettant de se doter d es connaissances nécessaires pour la mise en œuvre de cette nouvelle prestation numérisée. Retenu au titre du programme annuel de la Direction générale de la CNAS, cette mesure vise le développement du système de la sécurité sociale, dont la numérisation et le traitement rapide des certificats d’arrêts de travail. Désignées parmi les wilayas pilotes, avec Alger, Oran et Constantine pour le lancement de la télé-déclaration des certificats d’arrêts de travail, la CNAS de la wilaya d’Ouargla recense à fin juillet dernier 504.648 assurés sociaux, répartis entre ses six Centres de paiement et ses 12 annexes.