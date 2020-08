Plusieurs équipes, issues de la protection civile, la conservation des forêts, l’environnement et des collectivités locales, ont été mobilisées pour cette opération de désinfection destinée à "garantir de meilleures conditions sanitaires" aux candidats et "éviter d’éventuels risques d’infection par la Covid-19," a-t-on expliqué. Le programme de désinfection, a-t-on signalé, va se dérouler sur deux phases, la première précède les épreuves du BEM, fixées initialement du 07 au 09 septembre, et du Baccalauréat, entre le 13 et 17 du même mois, alors que la seconde phase "interviendra, la veille des examens, dans le but de préserver au maximum la santé des candidats," selon les services de la wilaya. Des directives ont été données par le chef de l’exécutif, Abas Badaoui, aux responsables du secteur de l’éducation et de la santé, afin de "veiller au respect strict du dispositif de prévention pendant toute la durée des épreuves et de s’assurer de la bonne application des mesures barrières, à l’intérieur des centres d’examen", a-t-on ajouté.

Un effectif de 15022 candidats aux épreuves facultatives du BEM est enregistré au niveau de la wilaya de Médéa, répartis à travers 61 centres d’examen, contre 13738 candidats lors de la session 2019, tandis qu’il est recensé, pour les épreuves du Bac, 11910 candidats, ventilés sur 37 centres d’examen, en légère baisse par rapport au nombre de candidats de la précédente session dont l’effectif était de 12566 candidats, a-t-on indiqué.