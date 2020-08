Le nouveau Premier ministre Moustapha Adib, un professeur d'université de 48 ans, a été proposé par les anciens Premiers ministres libanais.

Les consultations parlementaires contraignantes ont commencé à 09H00 locales (06H00 GMT) et ont vu défiler les blocs parlementaires et députés indépendants.

Le chef du gouvernement, Hassan Diab, avait démissionné le 10 août, après l'explosion au port de Beyrouth qui avait fait au moins 188 morts et dévasté des quartiers entiers de la ville.

Le drame est dû, selon les autorités libanaises, à la présence d'une énorme quantité de nitrate d'ammonium au port de Beyrouth.

Les responsables occidentaux qui se succèdent depuis à Beyrouth se sont joints aux appels des Libanais pour un "changement politique profond" après cette catastrophe dont la classe politique, accusée de négligence et corruption, est rendue responsable.

Di manche soir, le président Aoun a reconnu, dans un discours à l'occasion du centenaire du Liban, célébré mardi, la nécessité "de changer le système politique".