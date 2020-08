M. Aboul-Gheit et la diplomate onusienne ont tous deux souligné "l'importance de s'appuyer sur l'appel conjoint à un cessez-le-feu", déclaré plus tôt ce mois-ci par les parties libyennes, a indiqué la Ligue arabe dans un communiqué.

Le chef de la Ligue arabe a réitéré la position de son organisation en faveur "d'une résolution globale à la crise libyenne par la reprise des négociations, en vue d'obtenir un cessez-le-feu permanent en Libye sous le parrainage et la supervision de l'ONU", selon le communiqué.

Plus tôt dans la journée, le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré que le ministre Sameh Choukri avait tenu une discussion similaire avec Mme Williams à propos des derniers développements en Libye.

Il convient de rappeler que le Gouvernement d'union nationale libyen( GNA) et la Chambre libyenne des représentants avaient annoncé récemment un cessez-le-feu immédiat à travers l'ensemble du territoire libyen.

Le président du Conseil présidentiel du GNA, Fayez el Sarraj a indiqué avoir donné ces instructions partant de sa "responsabilité politique et nationale" ainsi que "des exigences de la conjoncture actuelle que traverse le pays et la région, et de la crise sanitaire induite par la Covid-19".

Pour sa part, le Parlement de l'Est, sous la présidence de Aguila Saleh a appelé toutes les parties à "un cessez-le-feu immédiat au vu des conditions économiques du pays et de la propagation de la Covid-19".

"Le cessez-le-feu permettra la sortie des mercenaires et le démantèlement des milices", a-t-il ajouté.