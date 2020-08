Le Chili a annoncé dimanche que 409.974 personnes avaient été testées positives au coronavirus depuis le début de l'épidémie et que 11.244 personnes étaient mortes des suites de la maladie.

Selon le ministère de la Santé, 1.966 nouveaux cas et 63 décès supplémentaires ont été signalés au cours des dernières 24 heures. Parmi les nouvelles infections, 1.277 personnes présentent des symptômes, et 616 sont asymptomatiques. Aucune information n'est disponible sur les 73 cas restants. Au total, 382.584 anciens cas de COVID-19 sont considérés comme guéris, tandis que 16.146 infections sont toujours actives. Face à la baisse des infections, le gouvernement chilien a mis en place un plan de réouverture progressive afin de relancer l'économie et de reprendre le travail en présentiel. A cette fin, les quarantaines ont été levées dans différentes parties du pays, et les commerces non essentiels ont pu rouvrir.

Les zones qui connaissent encore une hausse significative des cas restent cependant soumises à des restrictions.