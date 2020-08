Les Etats-Unis frôlent les 6 millions de cas de contamination par le Covid-19, selon le comptage publié dimanche par l'université Johns Hopkins, qui fait autorité.

Le total des cas enregistrés est de 5.993.668, a indiqué cette université de Baltimore (Maryland), dans le nord-est des Etats-Unis. Selon son comptage, le nombre des décès liés au coronavirus aux Etats-Unis est de 183.034, et 2.153.939 personnes sont considérées comme guéries du Covid-19. Les Etats-Unis sont de loin le pays le plus lourdement affecté au monde par la pandémie en chiffres absolus, à la fois en termes de contaminations et en termes de décès.