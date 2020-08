La Direction de la santé de la wilaya d’Oran vient de mettre à la disposition des établissements de santé de proximité impliqués dans la prise en charge de Covid-19 une nouvelle unité d’analyses PCR, a-t-on appris dimanche auprès de cette institution.

Les établissements de santé de proximité (polycliniques) ont été impliqués depuis près de deux mois dans la prise en charge des cas de la Covid-19 pour réduire la pression sur le Centre hospitalo-universitaire "Dr. Benzerdjab" (CHUO) et l’Etablissement hospitalo-universitaire "1er novembre" (EHUO), a rappelé le chargé de communication à la DSP, Dr. Youcef Boukhari.

Les centres de proximité qui enregistraient au mois de juillet jusqu’à 500 consultations covid-19 par jour connaissent, depuis quelques jours, une baisse considérable, note le même responsable, ajoutant que cette nouvelle unité PCR ne sera opérationnelle qu’en cas de recrudescence de la pandémie. Cette nouvelle unité PCR jouxte le laboratoire d’hygiène de la wilaya à Haï Gambetta. Elle est équipée de tous les équipements nécessaires pour dépister les personnes s’adressant aux polycliniques.

Cette nou velle acquisition s’inscrit dans le cadre des nouvelles directives du ministère de tutelle visant l’implication des établissements de santé de proximité dans la prise en charge des cas de la Covid-19, notamment en ce qui concerne les consultations.

Les grands hôpitaux devant être réservés à l’hospitalisation et la prise en charge des cas compliqués et graves, a-t-on expliqué.