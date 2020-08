L'hôpital de 240 lits de la commune de Besbes, située à l’ouest de la wilaya d’El Tarf, a été récemment renforcé de 29 médecins entre généralistes et spécialistes et de paramédicaux, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya.

Il s'agit du recrutement de 22 médecins spécialistes, entre autres, en gynécologie, en médecine légale et en réanimation, ainsi que trois (03) généralistes et six (06) paramédicaux venus renforcer le secteur de la santé dans l’objectif d’améliorer la prise en charge sanitaire des malades, selon la même source.

La même source a fait état également du renforcement du secteur, au titre du volontariat, par un total de 70 agents techniques de santé (ATS), principalement des aides-soignants qui sont venus prêter main forte aux professionnels du secteur en cette période de propagation du coronavirus, nécessitant la mobilisation d’un maximum de personnel sanitaire.

L’hôpital de Besbes, qui prend en charge depuis quatre ans la population qui se rendait auparavant jusqu’à Annaba ou à El Tarf pour les soins nécessaires, dispose de divers services (urgences, laboratoire de biologie, servic e de pédiatrie, maternité et unités de chirurgie et médicale), répondant aux critères requis, a-t-on indiqué.

Le wali d’El Tarf, Harfouche Benarar, a mis en avant, lors d’une récente rencontre, les efforts déployés par l’Etat pour améliorer la qualité de la prestation médicale et permettre aux professionnels d’exercer leur métier dans les meilleures conditions possibles.

Le chef de l'exécutif avait ainsi précisé que deux ateliers, dédiés à la fabrication de combinaisons et masques de protection, ont été ouverts, l’un au sein de l’hôpital de Besbes et l’autre dans d’un établissement de la formation professionnelle.

Rappelant que la wilaya d’El Tarf a réceptionné huit (08) ambulances attribuées au profit des communes de Chebaita Mokhtar, Zerizer, Asfour, Berihane, Cheffia, Zitouna, Bougous et Oued Zitoune, M. Benarar a rendu un hommage appuyé aux blouses blanches pour leur combat sans relâche contre la Covid-19.