La Direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d’Oran a mobilisé 115 équipes médicales pour veiller sur la santé physique et psychique des candidats du BEM, ainsi qu’au respect des mesures de prévention contre la Covid-19, a-t-on appris, lundi, auprès de cette Direction.

Chaque équipe est composée d’un médecin scolaire, d’un psychologue et d’un infirmier.

Ces professionnels de la santé pourront intervenir en cas de problème de santé physique ou psychique rencontré par les candidats à cet examen, prévu du 7 au 9 septembre, a précisé à l’APS, le chargé de la communication de la DSP, le Dr.Youcef Boukhari. Il a ajouté que ces équipes auront en outre, cette année, la mission de veiller au respect des mesures de prévention contre la propagation de la Covid-19.

"Cette année, le contexte est très particulier", estime le même responsable, ajoutant qu’en plus de la santé physique, le confinement qui a duré plusieurs mois, et toutes ses répercussions psychologiques, sans omettre la pression de l’examen tardif risquent d’augmenter les crises d’angoisse observées chez les candida ts des épreuves du BEM et du BAC.

Chaque centre d’examen sera doté d’une ou deux équipes médicales et la présence au moins d’un psychologue a été exigée pour pouvoir faire face à d’éventuelles situations de crise, a-t-il noté.

Chaque candidat aura droit à deux bavettes par jour.

Les centres d’examen seront dotés de quantités suffisantes de gel hydro-alcoolique et de thermomètres pour mesurer la température des élèves à l’entrée des établissements.

Les mêmes précautions seront adoptées pour les épreuves du BAC, prévues du 13 et 17 septembre prochain.

Quelque 98 équipes médicales seront mobilisées, a-t-on encore indiqué.