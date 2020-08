Le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a annoncé dimanche que les élèves de deuxième année des collèges et lycées du Ghana reprendront les cours le 5 octobre.

La réouverture partielle des écoles pour ces élèves doit leur permettre de terminer l'année scolaire 2019/20, a déclaré le président dans son 16e message à la nation consacré aux mesures prises contre le COVID-19, ajoutant que la décision avait été prise par le Service de l'éducation après consultation des parties concernées.

Tous les enfants scolarisés en garderie, en maternelle, au primaire et en première année de collège demeureront chez eux jusqu'en janvier 2021, a confirmé M. Akufo-Addo.

Les écoles de ce pays d'Afrique de l'Ouest ont été fermées le 16 mars après que le Ghana a enregistré deux cas confirmés quatre jours plus tôt.