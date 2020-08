Au moins une personne a été tuée et cinq autres blessées dans une fusillade survenue dimanche devant une crêperie du quartier de Far South Side de Chicago, a annoncé la police locale.

L'incident s'est produit vers 13H50 heure locale.

L'une des personnes touchées, qui était apparemment la "personne visée" par cette attaque, est décédée des suites de ses blessures, a déclaré le Chicago Tribune, citant la police de Chicago.

Les cinq autres personnes ont été transportés vers des hôpitaux locaux. "Il dînait sous une tente en extérieur lorsqu'un SUV de couleur blanche est arrivé.

Les occupants ont tiré plusieurs coups de feu et l'ont touché", a déclaré dans un communiqué préliminaire la police de Chicago au sujet de l'individu décédé.

La gravité des blessures des cinq autres personnes n'est pas encore connue, non plus que leur âge et leur sexe.

Des détectives sont sur place et enquêtent sur l'incident, a déclaré Tom Ahern, directeur adjoint du service de presse et de communication de la police de Chicago.