Environ 81% des professionnels au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (Mena) s'attendent à ce que le recrutement à distance augmente au cours des prochains mois, selon une enquête menée récemment par Bayt.com, le premier site d'emploi du Moyen-Orient.

"Environ 74% des répondants salariés affirment que leur entreprise adopte un processus de recrutement entièrement en ligne", révèle l’enquête menée sur un échantillon de 2.322 répondants au niveau des pays de la région. Parmi les demandeurs d'emploi, 72% considèrent les sites d'emploi en ligne comme la source la plus fiable pour trouver des opportunités pertinentes, suivis des médias sociaux (14%) et des sites Web d'entreprise (8%).

Si elle est bien exploitée, la tendance à la numérisation pourrait aider les entreprises de la région à élargir leur base de talents en élargissant leur bassin de candidats avancés situés dans différentes parties du monde, estiment les auteurs de l’enquête.

Dans un certain nombre de pays, le dialogue autour du travail à distance et virtuel est bien engagé, 84% des répondants considérant les entretiens virtuels comme une alternative fiable aux entretiens physiques, révèlent la même source.

Alors que la pandémie de Covid-19 accélère la transformation numérique du travail, les chefs d'entreprise et les professionnels doivent être prêts à gérer de manière proactive cette période de transition, estiment les auteurs de l’enquête.

"Les recruteurs de la région de Mena utilisent la technologie pour stimuler l'innovation et optimiser le processus de recrutement.

Les données obtenues à partir de notre dernière enquête confirment que les sites d'emploi en ligne peuvent avoir un impact substantiel sur le processus de recrutement en aidant les entreprises à se développer et à embaucher plus de talents", a déclaré Ola Haddad, directeur des ressources humaines chez Bayt.com.