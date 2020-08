La presse locale évoque une Achoura sous le signe de chaos: des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des jeunes brûlant des pneus dans plusieurs quartiers de la métropole économique Casablanca et de la capitale Rabat ainsi que des affrontements avec la police.

La Direction générale de la sûreté nationale du royaume (DGSN) a fait état dimanche dans un communiqué de 157 interpellations, dont des mineurs, pour "leur implication présumée dans des actes de vandalisme".

La même source annonce un bilan de 28 blessés du côté des forces de l'ordre et des "dégâts matériels" occasionnés par ces incidents. Dans le cadre des mesures de prévention contre le Coronavirus, les autorités marocaines avaient interdit en fin de semaine les festivités associées à Achoura dans certaines régions, notamment les "rassemblements et chants folkloriques dans les quarti ers, attroupements en tout genre et utilisation de pétards".

Depuis début août, l'ampleur de la propagation du nouveau Coronavirus au Maroc devient inquiétante.

selon le dernier bilan rendu public dimanche, le royaume a enregistré 1.111 morts et 61.399 cas de contaminations.