Une étude de schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés du chef-lieu de wilaya de Ghardaïa vient d’être lancée pour palier au dysfonctionnement et à la dégradation de la situation environnementale, a affirmé lundi à l’APS le président de l’Assemblée populaire communale (P-APC) de Ghardaïa.

Confié à un bureau d’étude spécialisé pour un montant de plus de deux (2) millions de dinars, ce schéma qui comporte trois phases vise à trouver des solutions pérennes et des procédés durables pour la prise en charge et le traitement des déchets ménagers, a expliqué Aoumeur Fekhar.

Il a aussi pour objectif d’aider les structures locales de la commune à mettre en place un mode de collecte des ordures ménagères adapté à la région en éliminant les points noirs et les dépotoirs sauvages, a-t-il.

La mauvaise gestion des ordures ménagères à Ghardaïa trouve son origine non seulement dans l'absence de moyens matériels et humains mais aussi dans l’incivisme et les comportements irresponsables de la population, a déploré le P/APC.

L'objectif global assigné à cette étude est d'étudier les problèmes majeurs liés à la gestion des ordures ménagères et de contribuer à une gestion durable et proposer une stratégie pour la maîtrise de la collecte des déchets ménagers dans la commune de Ghardaïa, a relevé M. Fekhar.

La problématique des déchets ménagers requiert pour cela des solutions efficaces pour une meilleure gestion de plus de 32.000 tonnes d’ordures ménagères produites par an à Ghardaïa, estime-t-il.

L'étude doit trouver des réponses au dysfonctionnement dans la collecte des déchets au niveau de la commune, qui se répercute négativement sur l’environnement, dans le cadre concerté avec les acteurs sociaux et la société civile et chaque phase sera discutée avant son approbation, a conclu le P/APC de Ghardaïa Pour de nombreux observateurs, la ville de Ghardaïa a connu ces dernières années une forte croissance démographique et une évolution du mode de vie qui s’est accompagnée d'une augmentation des déchets ménagers, devenus un enjeu majeur du développement du tissu urbain.