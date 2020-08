La wilaya de Mostaganem a enregistré une production supplémentaire de 100.000 quintaux de divers types de légumes protégés durant la saison agricole 2019-2020, a-t-on appris samedi auprès de la Direction locale des services agricoles (DSA).

Selon le bilan présenté par le service de réglementation de la production et de soutien technique, la production de légumes protégés a dépassé cette saison les 635.000 quintaux (qx) après les récoltes ayant touché 1.024 ha de superficies dédiées à ces cultures avec un rendement estimé à 622 qx à l'hectare. Selon le bilan de la DSA, une production de 290.000 qx de tomates, 217.000 qx de poivrons, 56.000 qx d'aubergines et 68.000 qx de concombres, courgettes et haricots verts a été enregistrée. Lors de la campagne de légumes précoces, près de 290.000 qx de pommes de terre, de choux-fleurs, de carottes, de navets, de laitue, d’oignons verts, de haricots et autres ont été produits sur une superficie de plus de 3.150 ha de surfaces irriguées et non irriguées destinées à ces cultures. La wilaya de Mostaganem a enregistré, ces dernières années, une cr oissance de la production de divers types de légumes, passant de 7,7 millions de qx par an lors de la campagne 2015-2016 à 11 millions de qx l'année dernière, rappelle-t-on.