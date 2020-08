Ces perturbations s’expliquent par une coupure du courant électrique programmée par la Société de distribution de l’électricité et gaz (SDE) au barrage Koudiet Medouar de la commune de Timgad pour des travaux, a souligné la même source, précisant que la coupure entrainera l’arrêt de toutes les stations de pompage dépendant de l’unité de production du barrage. La perturbation en AEP touchera toutes les communes approvisionnées depuis cette infrastructure hydrique à savoir Batna, Tazoult, Ichemoul, Arris, Ain Touta, Barika, Chomera et Ain Yagout, selon la même source. Les citoyens ont été informés à ce sujet pour prendre toutes les dispositions nécessaires, d’autant, a ajouté la même source, que la coupure du courant électrique au barrage Koudiet Medouar s’étalera est programmée de 9h à 17h, selon la SDE. La quantité des eaux produ ites transférée depuis ce barrage vers les différentes communes de la wilaya de Batna via 3 couloirs est estimée à 70.000m3/jour, alors que la totalité des eaux assurée par les différents forages en service atteint 90.000m3/jour, selon M. Zaim. La wilaya de Batna a atteint actuellement le ‘‘summum’’ en matière de disposition d’eau potable avec 160.000m3/jour assurés par des forages, puits et barrages a fait savoir la même source.