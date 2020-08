Pas moins de 133 opérations de raccordement à l’électricité et au gaz ont été retenues au second semestre de l’année en cours pour les zones d’ombre de la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris jeudi auprès de la Direction locale de l’entreprise de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz). Dix (10) opérations d’alimentation en électricité et gaz ont été finalisées à travers certaines régions de la wilaya, et un nombre similaire fera l’objet d’études et de préparation de leur dossier administratif en prévision de leur lancement, a indiqué le directeur de la concession de distribution de Sonelgaz d’Ouargla, Othmane Benothmane.

A ces projets s’ajoutent 31 autres en phase de préparation de la signature des contrats entre les communes bénéficiaires et la direction de la concession de distribution d’Ouargla pour leur lancement, a-t-il ajouté en signalant que l’étude et la concrétisation des opérations projetées seront finalisées avant la fin de l’année en cours. Le programme de la Sonelgaz prévoit, en outre, l’équipement de huit (8) zones éloignées et enclavées en systèmes d’éne rgie solaire pour répondre à leurs besoins énergétiques, vu les coûts élevés de leur raccordement au réseau électrique classique, a fait savoir M.Benothmane. Inscrits au titre du programme arrêté par les pouvoirs publics pour le développement des zones d’ombre à travers le pays, ces projets, prévoyant entre autres le raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz, la réalisation de routes, l’alimentation en eau potable et d’autres actions de développement, visent l’amélioration du cadre de vie du citoyen dans les régions enclavées et reculées, selon le même responsable.