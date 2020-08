Une enveloppe financière de huit (08) milliards de dinars a été consacrée pour un programme de projets de développement ciblant 185 zones d’ombre dans la wilaya d’El Tarf, a-t-on appris mercredi auprès des services de la wilaya.

Plusieurs projets liés essentiellement à l’alimentation en eau potable (AEP), à l’assainissement, à l’amélioration des conditions de scolarisation, à la santé et au raccordement aux réseaux de distribution du gaz et de l’électricité seront concrétisés dans le cadre de ce programme, a-t-on ajouté de même source, affirmant que ce montant aura une incidence sur 83.000 habitants dans différentes zones d’ombre, avec un taux de 17% de la population de cette wilaya frontalière.

Lors d’une récente rencontre avec le chef de l’exécutif local, Benarar Harfouche, a fait état du lancement, à ce jour, de 108 opérations de développement local, avec un coût de 1,446 milliard de dinars dont 18 projets ayant mobilisé 170 millions de dinars ont été achevés. Plusieurs zones d’ombre, à l’image de Groune Aicha, Oum Houssane, Seliana, Statire et Oum Assra relevant, entre autres, des communes de Bouhadjar, Oued Zitoune, Hammam Ben Salah, Ramel Souk et El Tarf, bénéficieront "prochainement" de divers projets destinés à améliorer leurs conditions de vie. Sur 92 projets proposés, par le secteur des ressources en eau dans cette wilaya de l’extrême Nord-est du pays, 27 concernent des opérations d’AEP et d’amélioration de la desserte en eau potable et le reste sont des projets portant sur l’assainissement du réseau d’évacuation au niveau de ces zones d’ombres, a-t-on avancé.

Dans le cadre de la prise en charge des préoccupations des communes démunies, il a été "récemment" procédé à la distribution de huit ambulances, ainsi que 32 équipements de nettoyage du cadre de vie au profit de diverses communes auxquels s’ajoutent 20 bus pour le ramassage scolaires dans différentes zones rurales de cette wilaya, a-t-on rappelé.