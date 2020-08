Une caravane de solidarité avec les familles touchées par le tremblement de terre qui a frappé la ville de Mila le 7 août dernier a pris le départ jeudi de la wilaya de Batna.

Composée de 14 camions, cette caravane englobe d'importantes quantités de produits alimentaires, de couvertures ainsi que des vêtements, à l’initiative du conseil de souboul el- Khairat relevant de la direction des affaires religieuses et des wakfs de Batna. Cette caravane qui a démarré jeudi, en présence du secrétaire général de la wilaya, Abdelaziz Bahnas, a vu une large adhésion des bienfaiteurs, a indiqué à l'APS le secrétaire du même conseil de souboul el Khairat, Soultan Berbeche. Les aides ont été collectées au niveau des antennes du conseil de souboul el Khairat dans les communes de Batna, Arris, Ichemoul, Theniet El-Abed, Chemora, Djezzar, Barika, N’gaous et Ain Touta, a fait savoir la même source, soulignant que cette initiative reflète "la cohésion et la solidarité du peuple algérien durant les crises".

A noter que cette caravane d'aides est la deuxième du genre envoyée de Batna vers Mila pour aider les familles sinistrées par le récent séisme.