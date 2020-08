Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a mis en valeur les compétences de l’Office national de la recherche géologique et minière (ORGM) sis à Boumerdes et sa contribution au développement de l’économie nationale et à la création de richesse, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

M. Arkab qui a effectué mardi une visite de travail à l’Office, accompagné du Wali de Boumerdes et des autorités locales, a écouté une présentation du Directeur général de l’ORGM sur les différentes activités de cet organisme public spécialisé dans la recherche et les études minières, précise la même source.

Le ministre a inspecté, à cette occasion, les différents laboratoires et l’usine pilote de traitement de minerais, en particulier pour l’exploitation de la baryte du gisement de Draissa (wilaya de Bechar), ajoute le communiqué.

A cette occasion, il a tenu à mettre en valeur les compétences de cet organisme qui font de l’ORGM un "pôle d’excellence" dans la relance de l’industrie minière et sa contribution au développement de l’économie nationale et à la création de richesse.