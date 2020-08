Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a exhorté vendredi les Etats-Unis "à ne pas faire de la Chine un sujet de discussion lors de son élection".

"Nous n'avons aucune remarque à faire sur l'élection présidentielle américaine, qui est une affaire intérieure.

En même temps, nous exhortons les Etats-Unis à ne pas faire de la Chine un sujet de discussion lors de son élection", a déclaré Zhao Lijian lors d'un point de presse régulier. Selon M. Zhao, la politique de la Chine à l'égard des Etats-Unis est cohérente et claire.

"Nous croyons que la Chine et les Etats-Unis ont tout à gagner dans la coopération et tout à perdre dans la confrontation. Nous sommes engagés à développer une relation bilatérale caractérisée par l'absence de conflit, de confrontation, et au travers d'un respect mutuel et d'une coopération gagnant-gagnant", a-t-il noté."Dans le même temps, nous sommes fermement déterminés à défendre la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement nationaux." M.

Zhao a demandé aux Etats-Unis de considérer la Chine et les re lations bilatérales d'un point de vue objectif et rationnel, de travailler avec la Chine dans un but commun, de gérer les différences, de promouvoir la coopération et de conduire les relations sino-américaines sur la bonne voie de la coordination, de la coopération et de la stabilité.

A propos de la soi-disant "délocalisation de capacités de production", M. Zhao a indiqué qu'il s'agit d'une manipulation politique qui place les intérêts personnels et partisans avant les intérêts nationaux américains.

"Ce n'est ni viable ni réaliste. A l'ère de la mondialisation, la pratique perverse qui consiste à aller à l'encontre de la volonté de la vaste communauté des affaires, à supprimer par la force la coopération existante entre les pays et à contraindre les entreprises en ce qui concerne leurs investissements et leurs activités normaux est contraire à la loi de l'économie de marché et finira par entraîner des comportements autodestructeurs", a poursuivi M. Zhao. Ces actions impopulaires ont été et continueront d'être rejetées et combattues par des visionnaires en Chine et aux Etats-Unis, a-t-il ajouté.