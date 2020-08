Le Soudan a proposé samedi une réunion au sommet pour aboutir à un accord concernant la gestion du mégabarrage construit par Addis-Abeba sur le Nil, a indiqué samedi le ministre soudanais de l'Irrigation.

"Le Soudan pense que la réunion au niveau des ministres ne peut pas résoudre les problèmes en suspens et que cela doit se faire au niveau des dirigeants des trois pays", a déclaré à la presse Yasser Abbas. La veille, il avait révélé que ses homologues égyptien et éthiopien et lui, réunis en visioconférence, avaient échoué à se mettre d'accord sur un texte commun.

"La manière de négocier doit elle aussi changer afin que les observateurs de l'Union européenne (UE) et des Etats-Unis deviennent des médiateurs sous les auspices de l'Union africaine (UA)", a-t-il ajouté.

L'Egypte et le Soudan, situés en aval, veulent un accord global sur le barrage - et notamment la manière dont il est géré - mais l'Ethiopie y est réticente.

L'Egypte invoque également "un droit historique" sur le fleuve garanti par des traités conclus en 1929 et 1959.

Mais l'Ethiopie s'appuie sur un traité signé en 2010 et boycotté par l'Egypte et le Soudan autorisant des projets d'irrigation et de barrages sur le fleuve.

Lors d'un mini-sommet africain qui s’est tenu mercredi, 21 juillet, les pays impliqués dans le différend (Ethiopie, Egypte et Soudan) sont parvenus à formuler un projet d’accord "contraignant", en d’autres termes "une proposition de compromis sur le volet juridique et technique" lié à l’exploitation et le remplissage du méga-barrage construit en amont du Nil et le partage des eaux du fleuve, source de fortes tensions entre les trois pays. Mais jusqu'à présent les négociations n'ont pas abouti à un accord global.

Le Grand barrage de la Renaissance (Gerd), construit par l’Ethiopie sur le Nil Bleu - qui rejoint au Soudan le Nil Blanc pour former le Nil- est appelé à devenir la plus grande installation hydroélectrique d’Afrique.

L’Ethiopie qui a annoncé l'achèvement de la première étape de remplissage du réservoir, juge le Gerd essentiel pour son développement économique.

Le Soudan et l'Egypte s'inquiètent des conséquences du Gerd sur le débit du fleuve, notamment en cas de sécheresse.

Le projet de barrage Renaissance sur le Nil Bleu a provoqué des tensions dans la région du bassin du Nil depuis que l'Ethiopie a commencé à le construire en 2011.