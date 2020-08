Six terroristes du groupe "shebab" ont été tués samedi par l'armée nationale somalienne (ANS) lors de combats dans la région méridionale de Jubbada Hoose, a confirmé un officier.

Aden Mohamed Ibrahim, commandant des forces du Jubaland, a déclaré à la presse que les membres du groupe terroriste shebab avaient lancé une attaque sur une base dirigée par les forces régionales de l'Etat dans le quartier de Bar Sanguni, mais ont été maîtrisées.

"Les forces ont repoussé la tentative des insurgés de prendre d'assaut la base et ils ont subi de lourdes pertes lors de la confrontation entre l'armée et les terroristes", a déclaré M. Ibrahim, ajoutant qu'un soldat du gouvernement avait été tué et deux autres blessés lors des affrontements.

Les forces du gouvernement ont intensifié leurs opérations contre les terroristes dans les régions du sud et du centre ces derniers mois, mais les terroristes se cachent toujours dans les zones rurales de ces régions, menant des embuscades et plaçant des mines antipersonnel.