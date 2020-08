Le parti au pouvoir en Tanzanie, Chama Cha Mapinduzi, a organisé samedi un rassemblement dans la capitale du pays pour marquer le lancement de la candidature à la réélection du président John Magufuli.

M. Magufuli, qui a pris ses fonctions en novembre 2015 après avoir succédé à l'ancien président Jakaya Kikwete, souhaite être réélu pour un second et dernier mandat de cinq ans lors des élections générales du 28 octobre. Dans son discours, M. Magufuli a promis de mener à bien les projets inachevés et, s'il est réélu, d'en lancer de nouveaux visant à faire de la Tanzanie "une grande nation".

M. Magufuli, qui a énuméré les réalisations de son administration au cours du premier mandat de cinq ans, a déclaré que les cinq prochaines années seraient axées sur une amélioration susceptible de porter la croissance du produit intérieur brut à huit pour cent par an et la réduction du taux d'inflation. M. Magufuli est en concurrence avec 14 autres candidats à la présidence. Environ 29,2 millions de Tanzaniens se sont inscrits pour voter lors des élections de cette année, contre environ 23 millions d'élec teurs en 2015.