Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU et Chef de la Mission intégrée multidimensionnelle pour la stabilisation au Mali (Minusma), Saleh Annadif, a soutenu samedi que la Minusma "appuie fermement" les propositions de la Cédéao pour une sortie rapide de crise au Mali. "Nous appuyons fermement les propositions de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) pour une sorte de la crise rapidement dans ce pays", a affirmé M. Annadif, dans une déclaration à la Radio Algérie internationale (RAI), qualifiant les propositions de l'organisation ouest-africaine de "réalistes".

"Le président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) est libéré, maintenant il suffit de raccourcir les délais de la transition", a-t-il ajouté. Le responsable onusien a indiqué que les membres du Comité national pour le salut du peuple (CNSP), crée par les militaires mutins après le changement inconstitutionnel de gouvernement au Mali, ayant abouti à la démission forcée d'IBK, "doivent réduire la durée de la transition et la confier à un civil". "Je crois qu'ils (les militaires maliens) vont agir dans ce sens avec l'espoir que des élections transparentes puissent se tenir et que les Maliens choisiront librement leur Président".

Il a également abordé l'Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale au Mali issu du processus d'Alger, soulignant que "cet accord reste le cadre idoine pour le règlement de la crise au Mali". Réunis vendredi en sommet extraordinaire, les pays d'Afrique de l'Ouest ont réclamé aux militaires mutins le lancement immédiat d'une "transition civile" et des élections d'ici 12 mois, en échange d'une levée progressive des sanctions.

La Cédéao "demande" aux responsables du CNSP "d'engager une transition civile immédiatement" et la "mise en place rapide d'un gouvernement pour faire face aux différents défis du Mali.