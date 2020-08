M. Al-Sarraj, à la tête du Conseil présidentiel chapeautant le GNA, reconnu par l'ONU, a nommé dans deux décrets distincts le colonel Salah Eddine al-Namrouch au portefeuille de la Défense et Mohamad Ali al-Haddad, élevé au grade de général, comme chef d'état-major de l'armée libyenne.

M. Namrouch occupait jusque-là le poste de vice-ministre de la Défense, celui du ministre étant vacant depuis 2018. Le général al-Haddad, commandant de la zone militaire du centre du pays, est originaire de Misrata (200 km à l'est de Tripoli). Ces nominations interviennent après plusieurs réunions ces derniers jours entre M. al-Sarraj et les quatre autres membres du Conseil présidentiel. Par ailleurs, à l'issue d'une réunion du Conseil présidentiel vendredi soir, le ministre de l'Intérieur Fathi Bachagha a été "suspendu". Il a été invité à se présenter devant ce même Conseil dans "72 heures au plus tard" pour une "enquête administrative" au sujet de ses dé clarations à la suite d'incidents à Tripoli la semaine dernière, où plusieurs manifestants ont été blessés.