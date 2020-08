Le nombre total de cas d'infections au coronavirus (Covid-19) à travers le monde a dépassé les 25 millions, a annoncé dimanche l'université américaine Johns Hopkins.

Le nombre total de cas de coronavirus à travers le monde a atteint 25.009.250 et le nombre de décès s'élevait à 842.702 à 7h GMT, a indiqué le Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'université Johns Hopkins.

Les Etats-Unis ont rapporté le plus grand nombre de cas de COVID-19 et de décès, respectivement à 5.961.582 et 182.779, représentant près d'un quart des cas confirmés et plus de 20% des décès dans le monde.

Le Brésil a enregistré 3.846.153 cas et 120.262 décès. L'Inde, qui arrive derrière le Brésil, a confirmé plus de 3,5 millions de cas. Les pays ayant plus de 500.000 cas comprennent également la Russie, le Pérou, l'Afrique du Sud, la Colombie et le Mexique, tandis que les pays comptant plus de 40.000 décès incluent également le Mexique, l'Inde et le Royaume-Uni, selon le CSSE.