Une campagne de sensibilisation inhérente au respect des gestes barrières de lutte contre le coronavirus et le code de la route ciblant les estivants et usagers de la route affluant vers la wilaya d’El Tarf a été lancée jeudi à l’initiative de la sûreté de wilaya.

Des barrages ont été dressés, à cet effet, à l’entrée des villes d’El Tarf, El Kala et d’El Chatt ainsi qu’à travers les différents accès des plages où une affluence impressionnante des visiteurs est enregistrée depuis une semaine, a indiqué le chargé de la communication de ce corps constitué.

Les conseils donnés par les agents de la police, accompagnés des éléments de la protection civile et de représentants de la société civile, ont trouvé, a-t-on souligné, un écho favorable chez les estivants qui semblaient "conscients" des risques qu’ils encourent en cas de non suivi des mesures de prévention, principalement la distanciation physique et le port de masque de protection, a détaillé le commissaire principal Mohamed Karim Labidi. Les usagers de la route ont été également sensibilisés au respect du code de la route par des policiers qui ont, aux côtés des services de la gendarmerie et du mouvement associatif local, renforcé leur présence sur les routes, avec la réouverture des neuf (09) plages dans cette wilaya frontalière qui a accueilli, le week-end dernier, 464.000 estivants venus de divers horizons, a-t-on affirmé.

Même si la plupart des citoyens adoptent aujourd’hui un comportement plus responsable en veillant à porter leurs masques de protection et en observant davantage le réflexe de la distanciation physique, la sensibilisation reste indispensable du moment que le rush observé ces derniers jours fait baisser, par moment, la vigilance à certains estivants, a-t-on indiqué.

Aussi, les éléments de la protection civile ont invité les visiteurs à demeurer vigilants et à ne pas fréquenter les plages non surveillées, rappelant que cinq (5) victimes, noyées dans des plages non surveillées, sont à déplorer depuis le début de l’été. Les mêmes services ont relevé que le week-end dernier, 119 baigneurs ont été épargnés d’une mort certaine, 35 autres secourus sur place et 14 autres ont du être transférés au service des urgences pour une prise en charge médicale.

Nombreux sont les baigneurs sensibilisés au niveau de la corniche de la plage El Mordjane ou à la grande plage, relevant de la daïra d’El Kala, à faire part de leur satisfaction quant aux moyens de prévention mis à leur disposition, notamment la réservation de lieux pour un ramassage plus sécurisé des bavettes et masques de protection utilisés.

Ces campagnes de sensibilisation se poursuivront pour cibler l’ensemble des points jugés "à risque" pour les estivants et visiteurs de cette wilaya dans l’extrême Nord-est du pays, a relevé le commissaire principal Labidi.