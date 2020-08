La circonscription administrative de Rouiba (Alger est) a annoncé un appel d'offres national pour la réalisation d'un projet d'extension du service des Urgences à l'hôpital de Rouiba dans le cadre du renforcement des structures de santé dans la wilaya d'Alger, et ce, afin d'alléger la pression sur le reste des structures sanitaires.

"Dans le cadre du renforcement des structures de santé dans le périmètre de la circonscription, et après approbation du Wali d'Alger et l'apport financier offert par l'APC de Rouiba, l'hôpital de Rouiba se verra renforcer par un projet d'extension du service des Urgences", précise-t-on dans un communiqué.

Ce projet contribuera à "alléger la pression sur les structures de santé à travers le redéploiement de la prise en charge des patients selon une cartographie sanitaire, en coordination avec les établissements de santé de proximité", note-t-on de même source.

"Une fois le cahier des charges a pris une forme définitive par une commission des marchés publics, un appel d'offres national a été lancé avec l'exigence d'un certain nombre de compétences pour la réalisation de ce projet conformément à la réglementation régissant les marchés publics et la délégation de service public".

Par ailleurs, un hôpital mère-enfant sera implanté à la cité Amirouche à Reghaïa après signature d'un contrat avec le groupe public Cosider pour la réalisation de ce rempart sanitaire qui viendra renforcer l'accès aux soins au profit de cette frange de la société", a conclu le communiqué.