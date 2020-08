La petite île italienne de Lampedusa a accueilli dans la nuit de samedi à dimanche près de 370 nouveaux migrants qui voyageaient sur un vieux bateau de pêche, tandis que le navire humanitaire Sea-Watch 4 transportant désormais 350 personnes attend un port de débarquement, a rapporté l'agence de presse Ansa.

Le bateau de pêche avait à son bord 367 migrants, selon un chiffre revu à la baisse par les autorités locales. Transportant 13 femmes et 33 mineurs, d'après le maire de Lampedusa, il risquait de faire naufrage en raison de vents violents et a été escorté par les garde-côtes italiens et la police jusqu'au port, précise l'agence italienne Ansa. Les migrants dont la nationalité n'est pas connue, ont été débarqués par petits groupes au petit matin et se sont soumis à des contrôles de température, avant d'être acheminés vers un centre géré par une paroisse.

Ils avaient été accueillis dans le port par une manifestation organisée par La Ligue (parti d'extrême-droite). Le centre d'accueil d'urgence de Lampedusa est saturé avec 1.160 migrants, soit dix fois sa capacité maximale.

Depuis vendredi, avant ce débarquement e xceptionnel, une trentaine de petites barques, venues majoritairement des côtes tunisiennes, avaient déjà rejoint l'île en y débarquant quelque 500 migrants, recense la presse italienne. "Lampedusa ne réussit plus à tenir face à cette situation. Ou le gouvernement prend des décisions immédiates ou bien toute l'île se mettra en grève.

Nous n'arrivons pas à gérer l'urgence et la situation est désormais vraiment insoutenable", a déclaré le maire de Lampedusa, Totò Martello, cité par Ansa.

Le président de la région Sicile, Nello Musumeci, a réclamé dimanche sur son compte Facebook au gouvernement une réunion de "crise humanitaire et sanitaire".