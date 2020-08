M. Moratinos a décrit l'incident de vendredi, qui a déclenché des émeutes à Malmo, comme "méprisable, totalement inacceptable et injustifiable", a déclaré sa porte-parole, Nihal Saad, dans un communiqué. "M. Moratinos note que des actes aussi déplorables perpétrés par des marchands de haine, y compris par des militants d'extrême droite et d'autres groupes radicaux, incitent à la violence et déchirent le tissu de nos communautés. Ces actes sont un affront aux objectifs et aux valeurs adoptés par l'Alliance des civilisations des Nations Unies qui oeuvre à la promotion du respect et de la compréhension mutuels et au renforcement du dialogue interculturel et interreligieux", explique le communiqué. M. Moratinos a réitéré que la profanation de Livres sacrés et de lieux de culte ainsi que de symboles religieux doit être fermement condamnée par tous les acteurs religieux. Il a appelé les chefs religieux de toutes les confessions à renouveler leur dénonciation de toutes les formes de violence basées sur la religion ou la foi, ajoute le communiqué. Selon la police citée par la presse locale, le Coran a été brûlé par un groupe lié au parti danois d'extrême droite "Stram Kurs" ("Ligne dure").